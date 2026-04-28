Durante una puntata di Belve, un cantante ha risposto alle affermazioni di un giornalista riguardo alla sua canzone. Il giornalista aveva sollevato dubbi sulla presenza di riferimenti alla camorra nel brano, e l’artista ha replicato spiegando che non ci sono collegamenti di quel tipo nella sua musica. La discussione si è concentrata sulla percezione e interpretazione delle canzoni, senza ulteriori approfondimenti o commenti.

Sal Da Vinci, ospite della puntata di Belve di Francesca Fagnani, ha replicato ad Aldo Cazzullo, che aveva dichiarato che la sua canzone ‘Per sempre sì’ “potrebbe essere la colonna sonora di un matrimonio della camorra”. Il vincitore del Festival di Sanremo 2026 ha controbattuto: “Ma perché ci sono delle canzoni della camorra?”. La risposta di Sal Da Vinci ad Aldo Cazzullo Sal Da Vinci "amato da chi non ama Napoli": l'anticipazione di Belve Dove vive Sal Da Vinci Chi sono gli ospiti di Belve di martedì 28 aprile La risposta di Sal Da Vinci ad Aldo Cazzullo In un articolo pubblicato sul Corriere della Sera lo scorso 4 marzo, Aldo Cazzullo ha scritto che la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2026, ‘Per sempre sì’ di Sal Da Vinci, “potrebbe essere la colonna sonora di un matrimonio della camorra“.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sal Da Vinci difende la sua 'Per Sempre Sì' da Aldo Cazzullo a Belve, "ci sono canzoni della camorra?"

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