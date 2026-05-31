La polizia ha effettuato controlli straordinari in vari quartieri e parchi di Sesto San Giovanni. Le operazioni sono state mirate a prevenire reati predatori e microcriminalità nella zona. Durante le ispezioni sono stati verificati numerosi individui e controllati alcuni veicoli. Sono stati anche effettuati sopralluoghi in aree pubbliche considerate a rischio. Le attività sono state condotte per aumentare la presenza delle forze dell’ordine e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Sesto San Giovanni (Milano), 31 maggio 2026 – Servizio straordinario di controllo del territorio a Sesto San Giovanni per prevenire e contrastare i reati predatori e i fenomeni di microcriminalità. L’operazione, disposta dalla polizia di Stato e condotta dal personale del Commissariato di via Fiume con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, ha interessato diverse aree cittadine, con verifiche anche nei luoghi della movida e controlli amministrativi nei locali pubblici. Il primo intervento si è svolto lunedì 25 maggio nel quartiere Torretta e nelle vie limitrofe. Nel corso delle attività sono stati identificati 100 soggetti e controllati 2 autoveicoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sesto San Giovanni, controlli straordinari della polizia: quartieri e parchi nel mirino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Controlli straordinari della polizia a Como: pattuglie in centro, ai giardini a lago e in piazza San RoccoLa polizia di Stato ha effettuato controlli straordinari a Como, con pattuglie in centro città, ai giardini a lago e in piazza San Rocco.

Leggi anche: Napoli San Giovanni a Teduccio, controlli straordinari: 52 persone identificate

Temi più discussi: Sesto San Giovanni, i controlli con l’Unità cinofila; Controlli antirapina al Parco Nord: fuggono in monopattino armati di coltello e cutter, bloccati due giovani; Sesto San Giovanni, pattuglie dell’esercito nelle zone calde della città -; Sesto San Giovanni, controlli della Polizia di Stato: arresti, denunce e sanzioni.

La Polizia di Stato ha intensificato i controlli nel comune di Sesto San Giovanni (MI) con l’obiettivo di prevenire i reati predatori e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. lamilano.it/milano/sesto-s… x.com

Sesto San Giovanni, controlli straordinari della polizia: quartieri e parchi nel mirinoSesto San Giovanni (Milano), 31 maggio 2026 – Servizio straordinario di controllo del territorio a Sesto San Giovanni per prevenire e contrastare i reati predatori e i fenomeni di microcriminalità. ilgiorno.it

Sesto San Giovanni, stretta serale su monopattini e alcol: multe nei punti caldi della cittàSesto San Giovanni, controlli serali della Polizia Locale: multe a monopattini senza targa e minimarket per vendita di alcolici dopo le 20. lamilano.it