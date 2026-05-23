Controlli straordinari della polizia a Como | pattuglie in centro ai giardini a lago e in piazza San Rocco

Da quicomo.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La polizia di Stato ha effettuato controlli straordinari a Como, con pattuglie in centro città, ai giardini a lago e in piazza San Rocco. Sono state eseguite verifiche su veicoli, locali pubblici e persone già note alle forze dell’ordine. Le operazioni hanno coinvolto diverse zone della città, con l’obiettivo di garantire sicurezza e prevenire eventuali illeciti. Nessuna informazione su eventuali denunce o sanzioni.

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Pattuglie della polizia di Stato in centro città, controlli ai giardini a lago, verifiche su auto, locali pubblici e persone già note alle forze dell’ordine. Nel pomeriggio di ieri la questura di Como ha messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree considerate. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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