Controlli straordinari della polizia a Como | pattuglie in centro ai giardini a lago e in piazza San Rocco

Notizia in breve

La polizia di Stato ha effettuato controlli straordinari a Como, con pattuglie in centro città, ai giardini a lago e in piazza San Rocco. Sono state eseguite verifiche su veicoli, locali pubblici e persone già note alle forze dell’ordine. Le operazioni hanno coinvolto diverse zone della città, con l’obiettivo di garantire sicurezza e prevenire eventuali illeciti. Nessuna informazione su eventuali denunce o sanzioni.