Operazione della Polizia nel Rione Villa: verifiche su persone e veicoli con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine. Il servizio straordinario nel Rione Villa. Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere San Giovanni a Teduccio, con particolare attenzione alla zona del Rione Villa. L’attività rientra nelle operazioni mirate a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle aree più sensibili della città. L’attività di controllo sul territorio. Nel corso delle operazioni, i poliziotti del Commissariato San Giovanni–Barra, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno proceduto all’identificazione di 52 persone, di cui 21 con precedenti di polizia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli San Giovanni a Teduccio, controlli straordinari: 52 persone identificate

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