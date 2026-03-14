E’ lui Dopo ore di ricerche il triste ritrovamento nel fiume | l’ipotesi shock

Dopo ore di ricerche, nel fiume Piave è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di 82 anni residente a Musile di Piave. La scomparsa era stata segnalata oggi dal fratello. La polizia ha recuperato il corpo senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La vittima è stata identificata come Pietro Pivato.

È stato ritrovato nel fiume Piave il corpo senza vita di Pietro Pivato, l’82enne residente a Musile di Piave, nel Veneziano, la cui scomparsa era stata denunciata nella giornata di oggi dal fratello. L’uomo non era rientrato a casa e i familiari avevano dato l’allarme dopo aver trovato la bicicletta sull’argine del fiume. Il corpo è stato recuperato nel tratto del Piave che attraversa Passarella di San Donà di Piave, al termine delle ricerche avviate nel pomeriggio. Il ritrovamento nel tardo pomeriggio. Le operazioni di ricerca hanno coinvolto i sommozzatori del nucleo regionale dei Vigili del fuoco, che hanno individuato il corpo intorno alle 18 in via Argine Destro, lungo il corso del fiume. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “E’ lui”. Dopo ore di ricerche il triste ritrovamento nel fiume: l’ipotesi shock Articoli correlati Ritrovamento shock: un cane gettato nel fiume con una pietra legata al colloA Brescia un altro episodio di crudeltà verso gli animali a poche ore dalla notizia della triste fine del piccolo Aaron, il barboncino rapito da una... Cade nel fiume e sparisce nel nulla: ore d'ansia a Subiaco, ricerche anche con i droni nell'AnieneUn uomo disperso tra le acque gelide dell’Aniene e la fitta vegetazione che costeggia il fiume. Aggiornamenti e notizie su E' lui Dopo ore di ricerche il triste... Discussioni sull' argomento Cade in un fosso mentre fa motocross e non riemerge, trovato morto dopo ore di ricerche; Elena Burcioiu, dietro la scomparsa l'ombra di un uomo che voleva imporle la sua protezione; Disperso nel fiume Sile, si cerca un 55enne: i messaggi d'addio alla figlia prima di sparire; Si allontana da casa per una passeggiata col cane: 78enne ritrovato dopo 36 ore, era andato a visitare il paese dov’era nato. Banda sta bene, è vigile. Si è spaventato molto dopo il colpo al petto - nella parte destra - che ha subito 40 secondi prima che gli ha portato quel dolore. Il giocatore ha interpretato male quel dolore e si è molto spaventato, anche perché sta diventando papà - facebook.com facebook Dopo una partita di grande sofferenza, l'Arsenal vince nel finale grazie al gol di Viktor Gyökeres, che sfrutta un'uscita a vuoto di Jordan Pickford. All'ultimo secondo di partita, arriva anche il 2-0 del classe 2009 Max Dowman È un successo fondamentale per i x.com