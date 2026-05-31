Il sindaco ha annunciato che entro metà giugno sarà adottata la delibera per aderire a Sannio Acque. La gestione del servizio idrico nel Sannio sarà mista, con controllo pubblico, coinvolgendo competenze private e tutelando i lavoratori di Gesesa. La scelta è valutata come la più adatta per il territorio.

Il sindaco annuncia la delibera di adesione a Sannio Acque entro metà giugno: «Modello moderno e sostenibile, con controllo pubblico, competenze private e tutela dei lavoratori Gesesa». Con l’avvento del primo caldo torna con forza il tema della gestione della risorsa idrica. Come Sindaco mi sono speso tantissimo in questi anni per fare in modo che la nostra città e il nostro ambito distrettuale potessero avere una gestione moderna e sostenibile. Condivido la scelta operata dal Presidente Roberto Fico di ipotizzare una società interamente pubblica per la gestione della grande adduzione regionale in quanto è una ipotesi praticabile e di buon senso. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Servizio idrico, Mastella: «Per il Sannio la gestione mista a controllo pubblico è la scelta migliore»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Servizio idrico, Mastella: “Per il Sannio la migliore forma di gestione è quella mista a controllo pubblico”Con l'aumento delle temperature, si torna a discutere sulla gestione delle risorse idriche nel Sannio.

Un’intesa per rafforzare la governance del servizio idrico integrato nell’Irpinia e nel SannioÈ stata firmata una convenzione triennale tra l’Autorità di Bacino e l’Alto Calore per migliorare la gestione del servizio idrico integrato nelle...

Temi più discussi: Acqua, Mastella: Verso una gestione mista a controllo pubblico, entro giugno in Consiglio la delibera per Sannio Acque; Un’intesa per rafforzare la governance del servizio idrico integrato nell’Irpinia e nel Sannio; Servizio idrico Mastella | Per il Sannio la migliore forma di gestione è quella mista a controllo pubblico.

Acqua, Mastella: Verso una gestione mista a controllo pubblico, entro giugno in Consiglio la delibera per Sannio AcqueCon l’avvento del primo caldo torna con forza il tema della gestione della risorsa idrica. Come Sindaco mi sono speso tantissimo in questi anni per fare in modo che la nostra città e il nostro ambito ... ntr24.tv

Casapulla (CE). Bollette idriche aumentate ma servizi immutati: interpellanza della minoranzaAumenti delle bollette del servizio idrico; i consiglieri comunali del gruppo ‘Per Casapulla’ presentano l’interpellanza. Negli ultimi giorni – fanno sapere Anna Di Nardo, Michele Sarogni, Francesco ... teleradio-news.it