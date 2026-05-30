Con l'aumento delle temperature, si torna a discutere sulla gestione delle risorse idriche nel Sannio. Un rappresentante ha affermato che la soluzione migliore per la regione è un modello di gestione mista con controllo pubblico. La questione riguarda la distribuzione e l'amministrazione dell'acqua, in un momento in cui le esigenze di approvvigionamento aumentano a causa delle ondate di caldo. La discussione sulla forma di gestione rimane al centro del dibattito locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Con l’arrivo delle prime ondate di caldo torna al centro del dibattito il tema della gestione delle risorse idriche. Sull’argomento interviene il sindaco di Benevento, che ribadisce la necessità di completare il percorso di riorganizzazione del servizio idrico integrato. “Con l’avvento del primo caldo – si legge nella nota – torna con forza il tema della gestione della risorsa idrica. Come Sindaco mi sono speso tantissimo in questi anni per fare in modo che la nostra città e il nostro ambito distrettuale potessero avere una gestione moderna e sostenibile. Condivido la scelta operata dal Presidente Roberto Fico di ipotizzare una società interamente pubblica per la gestione della grande adduzione regionale in quanto è una ipotesi praticabile e di buon senso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Servizio idrico, Mastella: “Per il Sannio la migliore forma di gestione è quella mista a controllo pubblico”

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