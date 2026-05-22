Servizi Sociali | assunzioni senza oneri con gli elenchi idonei Asmel

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato un nuovo avviso destinato ai Comuni per il rafforzamento dei servizi sociali. Attraverso gli elenchi idonei di Asmel, si prevede la possibilità di assumere personale senza oneri aggiuntivi. Le assunzioni saranno accelerate e riguarderanno principalmente figure dedicate ai servizi sociali. La misura mira a migliorare l’efficienza delle amministrazioni locali nel settore sociale, con l’obiettivo di garantire un supporto più rapido e adeguato alle esigenze della popolazione.

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