Servizi Sociali | assunzioni senza oneri con gli elenchi idonei Asmel
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato un nuovo avviso destinato ai Comuni per il rafforzamento dei servizi sociali. Attraverso gli elenchi idonei di Asmel, si prevede la possibilità di assumere personale senza oneri aggiuntivi. Le assunzioni saranno accelerate e riguarderanno principalmente figure dedicate ai servizi sociali. La misura mira a migliorare l’efficienza delle amministrazioni locali nel settore sociale, con l’obiettivo di garantire un supporto più rapido e adeguato alle esigenze della popolazione.
Nuovo Avviso del Ministero del Lavoro: rafforzamento dei servizi sociali e assunzioni accelerate nei Comuni. Il rafforzamento dei servizi sociali comunali richiede strumenti di reclutamento capaci di garantire rapidità, continuità e piena sostenibilità amministrativa. Il nuovo Avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali conferma questa esigenza, richiamando l’utilizzo delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale per sostenere l’ assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali da parte di Comuni e Ambiti Territoriali Sociali. Un aspetto particolarmente rilevante per gli Enti è la possibilità di utilizzare tali risorse anche attraverso procedure già operative e pienamente legittime. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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