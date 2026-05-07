La giunta comunale di Taranto ha approvato il piano di assunzioni per i servizi sociali, che prevede l'inserimento di dieci nuovi dipendenti. Si tratta di otto assistenti sociali e due funzionari amministrativi, con l'obiettivo di rafforzare il personale della Direzione Servizi Sociali. La decisione riguarda la copertura di nuove posizioni per migliorare il servizio offerto ai cittadini.

Tarantini Time Quotidiano La Giunta comunale ha approvato il Piano del fabbisogno del personale della Direzione Servizi Sociali, che prevede l’assunzione di dieci nuove unità: otto funzionari assistenti sociali e due funzionari amministrativi. Le assunzioni saranno finanziate attraverso le risorse del Fondo Povertà e sono finalizzate al raggiungimento dei LEPS, i Livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dalla normativa nazionale. Il provvedimento è frutto di un lavoro congiunto tra il sindaco, l’assessorato ai Servizi sociali e gli uffici della Direzione, con l’obiettivo di potenziare il sistema di welfare e renderlo più strutturato ed efficace.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Servizi sociali, via libera al piano assunzioni: 10 nuovi funzionari a Taranto

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