La TNA ha riconosciuto che c’è ancora molto da fare, forse anche troppo, per migliorare il suo prodotto. Negli ultimi due mesi, le puntate settimanali di iMPACT hanno mostrato un aumento nella qualità delle esibizioni e delle performance. Tuttavia, le trame e le storie che si sviluppano nel programma sembrano ancora lontane da un livello soddisfacente. La federazione si sta concentrando su questi aspetti, ma il lavoro da fare è ancora notevole.

Se la qualità lottata si è alzata negli ultimi due mesi durante le puntate settimanali di iMPACT, diverso è per la questione storie. Sembra quasi che Tommy Dreamer e soci, dimentichino spesso alcuni importanti fattori o storielle lanciate mesi prima qua e la. Ad oggi non so dirvi se la TNA fa uso di piattaforme con base IA o se devono per forza sottostare ai piani della WWE (difficile, dato che la presenza di atleti da una parte o dall’altra e quasi completamente nulla). Quello che so è il modo in cui questa dirigenza sta continuando a gestire le cose. La TNA è un buon prodotto, ma nonostante qualcosa sia migliorato nel suo complesso, ho sempre la costante sensazione di aver perso qualcosa, una parte di sentimento, quel qualcosa che riusciva a tirare avanti la carretta. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Serve ancora tanto, forse troppo, alla TNA

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