Scott D’Amore lavora ancora per la TNA? Questa domanda circola dopo che Adam Brooks ha parlato del suo periodo nella compagnia, inclusi i dettagli sull’esperienza recente tra gennaio e febbraio 2026 e il tour australiano di tre anni fa. Brooks ha condiviso alcune memorie legate a quei periodi, ma non ci sono state conferme ufficiali su eventuali incarichi attuali di D’Amore nella TNA.

Dopo l’esperienza recente vissuta in TNA tra gennaio e febbraio 2026, Adam Brooks parla del suo tempo passato nella compagnia anche in passato, specie sul tour australiano di tre anni fa. Nello specifico l’atleta proprio di nazionalità australiana, si è soffermato sul Down Under Tour che la TNA ebbe nell’estate del 2023, a poche settimane di distanza da Slammiversary. Brooks dice di aver lottato con piacere in quel tour, ma che nonostante ci fosse Scott D’Amore come Presidente, la federazione non si è più fatta sentire fino a pochi mesi fa. La nota curiosa sta proprio dietro al rapporto con D’Amore: “La cosa strana su D’Amore è che nonostante mi abbia apprezzato e non mi abbia più chiamato, ha iniziato a seguirmi sui social proprio il giorno prima della chiamata ricevuta dalla TNA un mese fa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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