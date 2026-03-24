Mentre si avvicina il consueto appuntamento con il cambio dell’ora del 29 marzo, in Parlamento si sta valutando una svolta che potrebbe modificare definitivamente le abitudini di tutti gli italiani: l’introduzione dell’ora legale permanente per l’intero anno. L’11 marzo la Commissione Attività Produttive della Camera ha approvato l’avvio di un’indagine conoscitiva sull’impatto dell’ora legale permanente sul territorio nazionale, con l’obiettivo di concludere i lavori entro il 30 giugno 2026. La proposta, presentata lo scorso novembre su impulso della Società Italiana di Medicina Ambientale, di Consumerismo No Profit e del deputato Andrea Barabotti della Lega, mira ad analizzare in modo approfondito gli effetti e le ricadute sui diversi settori economici e sociali del Paese. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - L’Italia si prepara all’ora legale tutto l’anno? Il Parlamento decide entro giugno, 180 milioni di risparmio in ballo

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