Senigallia piange Marco Losacco | donazioni per la ricerca oncologica

Notizia in breve

Una raccolta di donazioni è stata avviata a Senigallia in memoria di Marco Losacco, scomparso recentemente. La famiglia ha deciso di destinare i fondi alla ricerca oncologica, invitando la comunità a contribuire. Losacco era conosciuto nella città come una figura che ha lasciato un segno importante, e ora il suo ricordo si traduce in un gesto di solidarietà.