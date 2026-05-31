Senigallia piange Marco Losacco | donazioni per la ricerca oncologica

Da ameve.eu 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una raccolta di donazioni è stata avviata a Senigallia in memoria di Marco Losacco, scomparso recentemente. La famiglia ha deciso di destinare i fondi alla ricerca oncologica, invitando la comunità a contribuire. Losacco era conosciuto nella città come una figura che ha lasciato un segno importante, e ora il suo ricordo si traduce in un gesto di solidarietà.

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? Domande chiave Chi era l'uomo che ha segnato la storia di Senigallia?. Come intende la famiglia trasformare il dolore in un aiuto concreto?. Dove si terranno le esequie per dare l'ultimo saluto a Marco?. Perché la comunità si sta stringendo attorno alla scelta della famiglia?.? In Breve Rito funebre lunedì 1 giugno ore 17 presso chiesa S. Maria della Neve. Donazioni richieste per l'associazione A.I.R.C. per la ricerca sul cancro. Camera ardente presso l'obitorio dell'ospedale di Senigallia. Familiari coinvolti moglie Ivana, figli Elena, Davide, Federica e nipote Alessandro. Il lutto colpisce la comunità di Senigallia con la scomparsa di Marco Losacco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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