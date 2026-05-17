A Ventimiglia, il suono dei motori ha accompagnato un'iniziativa dedicata alla ricerca oncologica pediatrica. Durante l'evento, sono state raccolte diverse donazioni provenienti da appassionati e partecipanti, contribuendo finanziariamente agli studi per la lotta contro il cancro infantile. Molti hanno trasformato l’esperienza personale in un impegno collettivo, portando avanti una raccolta fondi attraverso manifestazioni motoristiche. La manifestazione ha attirato un pubblico numeroso, creando un'occasione per sensibilizzare sul tema e sostenere la causa.

? Domande chiave Come ha fatto il rombo dei motori a finanziare la ricerca?. Chi ha trasformato il dolore per Simone in un impegno collettivo?. Cosa ha reso speciale il ritorno dell'evento all'ex dogana?. Perché il comitato di quartiere ha sostenuto questa scelta logistica?.? In Breve Evento organizzato dal Team Piegavalvole guidato da Nico Martinetto. Ritorno del rally taxi presso il piazzale dell'ex dogana in via Tenda. Isabella Longo presiede il Comitato Via TendaGianchette coinvolto nell'iniziativa. Ricavi destinati alla ricerca oncologica pediatrica in memoria di Simone Terrana. Il piazzale dell’ex dogana in via Tenda a Ventimiglia ha ospitato oggi una giornata di adrenalina e solidarietà per il decimo Memorial Simone Terrana, organizzato dal Team Piegavalvole sotto la guida di Nico Martinetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ventimiglia, il rombo dei motori per la ricerca oncologica pediatrica

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