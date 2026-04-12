Ricerca oncologica | l’IRCCS di Reggio scala la classifica nazionale

Un istituto di ricerca di Reggio Emilia si distingue nel panorama nazionale: secondo le ultime valutazioni del Ministero, si trova al settimo posto nella classifica dei centri di ricerca oncologica. I risultati ottenuti dall’IRCCS locale sono stati resi noti recentemente e testimoniano il livello di eccellenza raggiunto in questo settore. La posizione in graduatoria conferma l’importanza del centro nel campo della ricerca e dello sviluppo di nuove terapie contro il cancro.

L’eccellenza della ricerca oncologica a Reggio Emilia raggiunge nuovi vertici grazie ai risultati ottenuti dall’IRCCS locale, che si posiziona al settimo posto nella classifica nazionale secondo le ultime valutazioni del Ministero. Questo traguardo scientifico si inserisce in un contesto regionale di primato assoluto, dove l’Emilia-Romagna guida l’Italia per la capacità di presentare e ottenere finanziamenti per la ricerca clinica. Il primato emiliano tra laboratori e investimenti strategici. La capacità della regione di generare innovazione sanitaria non è solo un dato statistico, ma una realtà strutturale che coinvolge i centri di ricerca e il sistema universitario.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ricerca oncologica: l’IRCCS di Reggio scala la classifica nazionale Ricerca oncologica, l'istituto Giovanni Paolo II di Bari scala la classifica italiana: è nono per crescita dei fondiL'Irccs ha visto aumentare nel 2025 i finanziamenti statali destinati alla ricerca. Novità per gli Irccs in Italia, che cosa cambia per la ricerca tricoloreUna buona notizia per valorizzare i talenti e i centri italiani dedicati alla ricerca.