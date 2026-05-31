Senigallia | bando per il turismo 2026 fondi per enti e associazioni

È stato pubblicato un bando per il turismo 2026 a Senigallia, con l’obiettivo di finanziare enti e associazioni. Le domande devono essere presentate entro la scadenza indicata, seguendo le modalità previste dal bando. Per accedere ai fondi, è necessario rispettare determinati requisiti specifici, anche se il testo non elenca i dettagli esatti. Le associazioni interessate possono consultare le istruzioni ufficiali per la presentazione dei progetti.

? Domande chiave Quali sono i requisiti per accedere ai fondi del bando?. Come possono le associazioni presentare i progetti entro la scadenza?. Chi può beneficiare concretamente dei contributi per il 2026?. Perché la qualità dei progetti influenzerà l'economia di Senigallia?.? In Breve Scadenza domande fissata per le ore 12:00 del 15 giugno 2026.. Consegna tramite ufficio protocollo, posta raccomandata o indirizzo email [email protected].. Modulistica disponibile online o presso l'ufficio Turismo in piazza Roma 8.. Contributi mirano a finanziare la programmazione turistica e sociale dell'intero anno 2026.. Enti e associazioni di Senigallia al centro del nuovo bando per il turismo e lo sviluppo economico 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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