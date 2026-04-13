Associazioni ed enti del terzo settore via al bando per l' assegnazione dei locali in comodato d' uso gratuito

Il Comune di Jesi ha annunciato che metterà a disposizione di associazioni e enti del terzo settore alcuni locali in comodato d’uso gratuito. La decisione mira a favorire lo svolgimento delle attività di queste organizzazioni senza costi aggiuntivi. È stato aperto un bando pubblico per l’assegnazione dei locali, che saranno destinati a supportare le iniziative sociali e culturali promosse dal settore del volontariato.

JESI – L’amministrazione comunale di Jesi metterà a disposizione di associazioni ed enti del terzo settore alcuni locali in comodato d’uso gratuito per le loro attività. Lo fa attraverso un bando pubblico che dà tempo fino al prossimo 15 maggio per presentare la richiesta attraverso la.🔗 Leggi su Anconatoday.it Avviso per il comodato d'uso di un fabbricato, alla finestra enti del terzo settore e associazioni sportiveLa concessione è finalizzata a valorizzare il patrimonio comunale e a promuovere attività di interesse generale, sociale, culturale, ricreativo o a... Contributi a persone, associazioni ed enti del terzo settore di Calci: pubblicato il bandoCalci (PI), 24 febbraio 2026 – L’amministrazione comunale di Calci ha pubblicato il bando 2026 per l’erogazione di contributi ad associazioni e...