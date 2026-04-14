Più fondi per i centri estivi | aperto il bando rivolto alle associazioni del terzo settore

Il Comune di Pisa ha aperto un bando rivolto alle associazioni del terzo settore per finanziare i centri estivi. La misura prevede un incremento dei fondi destinati a queste attività, che si rivolgono ai bambini e ai ragazzi durante il periodo delle vacanze scolastiche. Le associazioni interessate possono presentare le proprie candidature entro le scadenze stabilite, con l’obiettivo di garantire servizi di qualità e coinvolgenti per i giovani della città.

Pisa, 13 aprile 2026 – Il Comune di Pisa promuove lo svolgimento delle attività estive rivolte a bambini e adolescenti in età compresa tra 3 e 14 anni residenti a Pisa, da realizzare sul territorio comunale da parte di associazioni del terzo settore, sulla base di progetti che propongano la realizzazione di attività educative ludiche, sportive e di laboratorio. A questo fine, il Comune ha pubblicato l’avviso per il convenzionamento tra Comune e associazioni del terzo settore per la realizzazione dei centri estivi 2026. Le domande possono essere presentate da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, imprese sociali, cooperative sociali, associazioni e fondazioni entro mercoledì 30 aprile.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Più fondi per i centri estivi: aperto il bando rivolto alle associazioni del terzo settore Servizi, promozione dei centri estivi: aperto il bando per le convenzioni con il terzo settoreIl Comune di Pisa promuove lo svolgimento delle attività estive rivolte a bambini e adolescenti in età compresa tra 3 e 14 anni residenti a Pisa, da... Elena Ambrosino ha lanciato una raccolta fondi online per sostenere le spese legali: «Enzo è stato ucciso ingiustamente e vogliamo giustizia, abbiamo bisogno di aiuto economico, per questo ho aperto questa sottoscrizione grazie agli amici di mio fratello e a - facebook.com facebook La visione internazionale di Magyar: fondi Ue, Europa dei «compromessi» e «pragmatismo» con tutti x.com