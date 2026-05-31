Semifinale scudetto | super Della Valle Brescia va sull' 1-1 con Milano

Notizia in breve

Il Brescia ha pareggiato la semifinale scudetto contro Milano, con il secondo match concluso 85-79. Della Valle ha segnato 26 punti e ha giocato una partita decisiva. A sei minuti dalla fine, Diop è stato espulso per fallo su Della Valle. La serie si sposta sull’1-1, con il Brescia che ottiene la vittoria in gara-2.