Semifinale scudetto | super Della Valle Brescia va sull' 1-1 con Milano
Il Brescia ha pareggiato la semifinale scudetto contro Milano, con il secondo match concluso 85-79. Della Valle ha segnato 26 punti e ha giocato una partita decisiva. A sei minuti dalla fine, Diop è stato espulso per fallo su Della Valle. La serie si sposta sull’1-1, con il Brescia che ottiene la vittoria in gara-2.
Si pareggiano i conti al PalaLeonessa: Brescia si prende gara-2 battendo l’Olimpia 85-79 grazie al duo Della Valle-Ivanovic, che combina per 49 punti. A Milano è mancato l’apporto dei suoi leader offensivi (28 tiri segnati su 70 tentativi dal campo) e nel finale paga un eccessivo nervosismo, che consente alla Germani di imprimere lo scossone decisivo. Mercoledì sera, ore 20, la serie si sposta al Forum di Assago per gara-3. Brescia parte bene con Ivanovic e Della Valle, mentre lo stesso non si può dire di Milano, che costruisce buoni tiri dall’arco ma non trova il fondo della retina fino alla tripla di Ricci all’8’. La Leonessa si fa valere anche nella lotta a rimbalzo: 16 catturati contro i 9 dell’Olimpia, che a fine primo quarto è già sotto di 8 lunghezze (23-15). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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