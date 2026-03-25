Nella semifinale dello scudetto, Antropova ha segnato 35 punti, permettendo a Scandicci di ridurre il divario contro Milano. La squadra di Gasperi si è imposta nella partita, portando il punteggio complessivo della serie a 3-1. La sfida tra le due formazioni proseguirà con una gara-4, che deciderà quale delle due avanzerà alla finale.

Era già dentro o fuori per la Savino Del Bene Scandicci, sotto 0-2 nella serie di semifinale contro la Numia Vero Volley Milano. E la squadra allenata da Gasperi, consapevole di questo fatto, ha fatto di tutto per ottenere la vittoria che serviva come il pane (3-1). Scandicci parte subito a marce alte inserite. Quelle che permettono di comandare la prima frazione di gioco almeno fino al 20-14. Qui arriva un passaggio a vuoto, del quale approfitta subito Milano per riportarsi sotto di due. Un errore al servizio di Lanier ridà ossigeno alle toscane che volano fino al 25-21 (murone di Bosetti su Akimova a chiudere). Antropova, in quella che... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Semifinale scudetto: super Antropova tiene in vita Scandicci contro Milano. Si va a gara-4

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