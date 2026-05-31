Un giovane si è salvato dopo che la sua auto si è ribaltata nei campi fuori strada. L’incidente è avvenuto su un rettilineo, ma le cause della perdita di controllo non sono state ancora chiarite. Il veicolo si è ribaltato, ma il conducente è uscito illeso. Non sono stati segnalati altri veicoli coinvolti o feriti. Le autorità stanno ancora indagando sulle dinamiche dell’incidente.

? Punti chiave Come ha fatto il giovane a uscire illeso dopo il ribaltamento?. Cosa ha causato la perdita improvvisa di controllo sul rettilineo?. Quali sono le condizioni attuali del conducente dopo lo shock?. Perché quel tratto della SS 554 è considerato così pericoloso?.? In Breve Vigili del Fuoco di Cagliari e 118 intervengono sul luogo del sinistro.. Polizia Locale di Selargius e Anas gestiscono il traffico sulla SS 554.. Il giovane riporta solo lievi contusioni superficiali dopo il ribaltamento nei campi.. L'incidente sulla strada verso Poetto causa pesanti rallentamenti e deviazioni obbligatorie.. Un miracolo sulla SS 554: il giovane automobilista che si è salvato dopo il ribaltamento a Selargius. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Selargius, auto ribaltata nei campi: il giovane si salva miracolosamente

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