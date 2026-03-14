Un' altra auto ribaltata | giovane trasferito in ospedale

Nella serata di ieri, a Verderio, un’auto si è ribaltata lungo una strada della provincia di Lecco. Un giovane coinvolto nell’incidente è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno gestito la situazione senza altri feriti. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota.

Paura per un'altra auto ribaltata lungo le strade della provincia di Lecco. L'ultimo incidente in ordine di tempo è avvenuto nella tarda serata di ieri, venerdì 13 marzo, a Verderio. Un'auto che viaggiava lungo via Sant'Ambrogio è uscita di strada finendo sottosopra. Nello schianto è rimasto ferito il giovane di 28 anni che si trovava alla guida. L'allarme è scattato in codice giallo (media gravità) alle ore 23.20 e la centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha subito inviato sul posto un'ambulanza e i vigili del fuoco, allertando inoltre i carabinieri e la polizia stradale. I pompieri sono intervenuti dal vicino distaccamento di Merate supportando le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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