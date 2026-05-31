Simona Cardaioli è stata riconfermata segretaria dell’Unione comunale del Partito Democratico di Chiusi. La sua nomina è stata annunciata dalla segreteria locale del partito, senza indicare eventuali opposizioni o candidature alternative. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si riferisce alla gestione del ruolo per un nuovo mandato. La conferma avviene dopo un processo interno di valutazione e consultazioni con i membri del partito.

Simona Cardaioli è stata confermata segretaria dell’ Unione comunale del Partito Democratico di Chiusi. Il percorso congressuale si è concluso nel segno di una " continuità nei valori " e, al tempo stesso, di un " rilancio nel metodo e nell’azione politica ". La composizione ufficiale della nuova squadra dem verrà formalizzata nei prossimi giorni, subito dopo il via libera della commissione elettorale. Forte della conoscenza del territorio e delle relazioni istituzionali maturate in questi anni, la segretaria ha già tracciato la rotta per il futuro del partito. Tra i punti chiave spicca la riorganizzazione interna in un circolo unico per ottimizzare le attività, una scelta che manterrà comunque fermi il pieno rispetto delle frazioni comunali e la tutela dei relativi immobili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Segreteria Unione comunale Pd. Simona Cardaioli fa il ’bis’

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