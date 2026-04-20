Simbolo Pd a Ribera la segreteria regionale fa chiarezza | nessuna lista
La segreteria regionale del partito ha chiarito che non è prevista alcuna presentazione di lista in vista delle prossime elezioni amministrative a Ribera. La comunicazione arriva dopo diverse voci che avevano diffuso notizie diverse, generando confusione tra gli elettori e gli iscritti. La nota ufficiale mira a fare chiarezza su quanto deciso e a precisare che non ci saranno candidature ufficiali da parte del simbolo del partito in questa tornata elettorale.
“In merito a varie informazioni circolate in queste ore, relative alle elezioni amministrative di Ribera, appare opportuno fornire alcune puntualizzazioni. Va precisato, innanzitutto, che l'attribuzione del simbolo del partito per le elezioni amministrative è di competenza della segreteria.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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