Durante la registrazione di Uomini e Donne del 21 aprile, Elisabetta e Sebastiano sono usciti insieme dal programma. Questo episodio segna il secondo abbandono di Sebastiano, che aveva già lasciato in precedenza il percorso con Simona. La puntata si è conclusa con questa coppia che ha deciso di lasciare la trasmissione, offrendo un finale sorprendente rispetto alle aspettative dei fan.

Registrazione Uomini e Donne 21 aprile: Elisabetta e Sebastiano lasciano insieme. La registrazione di Uomini e Donne del 21 aprile regala un finale inaspettato. Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa decidono di lasciare il programma insieme, sorprendendo pubblico e opinionisti. Una scelta che arriva a distanza di poco tempo dall’uscita dal dating del cavaliere con un’altra dama, Simona Cannata, e che conferma una dinamica sentimentale tutt’altro che lineare. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, già nelle ore precedenti i due erano stati paparazzati insieme, alimentando i sospetti su un riavvicinamento. Il ritorno di fiamma e il viaggio all’Elba.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Uomini e Donne: Sebastiano fa il bis: lascia il programma con Elisabetta dopo l’addio a Simona

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