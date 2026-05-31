I 22 presidi hanno incontrato i rappresentanti regionali e comunali per discutere della gestione delle scuole estive. La questione principale riguarda come organizzare le attività senza aumentare il carico di lavoro degli insegnanti. I dirigenti scolastici hanno rifiutato alcune decisioni prese da Regione e Comune, senza specificare quali. L'incontro si è concentrato sulle strategie per garantire il servizio senza sovraccaricare il personale docente.

? Punti chiave Come faranno le scuole a gestire i bambini senza sovraccaricare i docenti?. Perché i presidi hanno rifiutato la decisione di Regione e Comune?. Chi si occuperà concretamente delle pulizie e delle iscrizioni degli alunni?. Quali compromessi serviranno per evitare il blocco delle attività estive?.? In Breve Attività previste tra il 31 agosto e il 14 agosto per il welfare familiare.. Comune e Regione gestiranno iscrizioni, pulizie e personale con fondi regionali.. Contestazione collettiva firmata da 22 presidi comprensivi e 15 dirigenti superiori.. Proposta integra i centri estivi esistenti con percorsi di sport, musica e teatro..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuole estive: incontro decisivo con i 22 presidi per la crisi

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