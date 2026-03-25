Oggi una famiglia proveniente da Chieti si recherà a Roma per un incontro con un rappresentante del governo. I genitori sono stati accompagnati dai loro avvocati e si recheranno a Palazzo Chigi. La visita si svolge in un contesto di questioni legali che coinvolgono la famiglia, senza ulteriori dettagli sui motivi dell'appuntamento.

Chieti - I genitori partono da Chieti accompagnati dai legali per il faccia a faccia a Palazzo Giustiniani, tra polemiche politiche e attenzione mediatica crescente Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, noti per il caso della cosiddetta “famiglia nel bosco”, sono partiti in mattinata da Chieti diretti a Roma, dove è previsto un incontro con il presidente del Senato Ignazio La Russa. L’appuntamento è fissato per le 12.30 a Palazzo Giustiniani, sede istituzionale del Senato. La coppia è stata accompagnata dall’avvocata Danila Solinas, affiancata dal collega Marco Femminella, oltre che da un’interprete. I due coniugi erano arrivati intorno alle 9. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Famiglia del bosco verso Roma: incontro decisivo con La Russa oggi

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