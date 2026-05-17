LIVE Italia-Svizzera 32-22 Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA | momento decisivo dell’incontro!

Nella partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di pallamano 2027, l’Italia ha concluso il primo tempo con un punteggio di 17-12 sulla Svizzera. Durante la seconda frazione, l’Italia ha mantenuto il vantaggio, portandosi avanti di dieci punti. In un momento chiave dell’incontro, l’Italia ha ottenuto un’azione decisiva grazie a una palla recuperata, mentre la Svizzera ha replicato con un gol di Willecke dopo una perdita di palla di Manojlovic.

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