LIVE Italia-Svizzera 32-22 Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA | momento decisivo dell’incontro!
Nella partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di pallamano 2027, l’Italia ha concluso il primo tempo con un punteggio di 17-12 sulla Svizzera. Durante la seconda frazione, l’Italia ha mantenuto il vantaggio, portandosi avanti di dieci punti. In un momento chiave dell’incontro, l’Italia ha ottenuto un’azione decisiva grazie a una palla recuperata, mentre la Svizzera ha replicato con un gol di Willecke dopo una perdita di palla di Manojlovic.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50? Palla persa da Manojlovic. La Svizzera riparte e trova la rete con Willecke. Italia-Svizzera 32-24. 49? Ebner para. La palla torna tra le mani della Svizzera che va a segno con la penetrazione di Kusio. Italia-Svizzera 32-23. 49? Gooooooool!! Penetrazione vincente di Simone Mengon, l’Italia torna sul +10 a 12 minuti dalla fine. Italia-Svizzera 32-22. 48? PALLA RECUPERATA DA ANDREA PARISINI!!! 48? Goooool!! Sotto contatto Simone Mengon serve Parisini che raccoglie e trova la rete. Italia-Svizzera 31-22 47? Splendida difesa italiana! Si torna in attacco per andare nuovamente sul +9 47? Manojloviiiic!!! Azione personale dell’azzurro che vince una battaglia uno contro tre, trova la rete e rimedia il due minuti per Aellen. 🔗 Leggi su Oasport.it
Pallamano maschile, qualificazioni Mondiali 2027: Italia-Svizzera in LIVE STREAMING
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