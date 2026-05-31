A Mazara del Vallo, uno scuolabus si è ribaltato in seguito a un incidente stradale. Il conducente di un SUV coinvolto nel sinistro è risultato positivo alla cocaina durante i controlli e privo di patente. Le autorità hanno riferito che il veicolo ha causato la caduta dello scuolabus, senza riportare feriti gravi tra i passeggeri. La posizione del conducente del SUV si sta aggravando, con ulteriori accertamenti in corso.

Emergono nuovi dettagli in merito all’incidente avvenuto a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, dove un Suv si è scontrato con uno scuolabus. Gli accertamenti tossicologici hanno evidenziato che l’uomo alla guida dell’auto sarebbe risultato positivo alla cocaina al momento dello schianto. Nell’incidente, in cui lo scuolabus comunale si è ribaltato, numerosi minori sono rimasti feriti. Incidente a Mazara del Vallo, scuolabus ribaltato La ricostruzione dell'incidente Chi era alla guida del Suv Cosa rischia il conducente del Suv Incidente a Mazara del Vallo, scuolabus ribaltato L’incidente si è verificato a un incrocio dove, secondo la ricostruzione, il Suv non avrebbe rispettato l’obbligo di fermarsi allo stop. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scuolabus ribaltato a Mazara del Vallo, conducente del Suv positivo alla cocaina e senza patente

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Incidente tra scuolabus e SUV a Mazara del Vallo: 19 feriti, nessun caso grave

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Scuolabus ribaltato a Mazara del Vallo: il conducente dell’auto era senza patente e senza assicurazioneDopo l’incidente dello scuolabus a Mazara del Vallo, sono stati scoperti nuovi dettagli.

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