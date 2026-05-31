Incidente suv-scuolabus a Mazara del Vallo l' automobilista era positivo alla cocaina

Da tgcom24.mediaset.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un SUV ha investito uno scuolabus a Mazara del Vallo. L’automobilista, risultato positivo alla cocaina, non ha rispettato il semaforo rosso dopo aver attraversato uno stop. L’incidente ha coinvolto anche alcuni bambini a bordo del bus. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nessuno dei passeggeri ha riportato ferite gravi. La polizia ha sottoposto l’automobilista ai test tossicologici. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.

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Si aggrava sempre di più la posizione del 51enne alla guida della Nissan Qashqai che venerdì 29 maggio, a causa di una precedenza non data, si è scontrato con uno scuolabus di ragazzini a Mazara del Vallo: secondo quanto si apprende, l'uomo, un residente del luogo, era sotto effetto di cocaina al momento dell'incidente. Nell'impatto sono rimaste ferite 19 persone, di cui 14 bambini: tre di loro sono già stati dimessi. Gli altri giovani passeggeri sono ancora ricoverati, sotto shock e con prognosi che vanno da contusioni a fratture, tra gli ospedali di Palermo, Trapani, Marsala e Mazara del Vallo., Il 51enne marzanese era già noto alla polizia per reati contro la persona, per furti e per droga. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Incidente tra scuolabus e SUV a Mazara del Vallo: 19 feriti, nessun caso grave

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