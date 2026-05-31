Un gruppo di genitori ha protestato contro l’Ufficio scolastico territoriale, chiedendo di ripristinare il tempo modulare nelle scuole elementari. La richiesta riguarda l’attivazione di un orario di 27 ore settimanali, che non è stato previsto. La decisione ha generato malumore tra le famiglie, che desiderano un orario più flessibile per i propri figli. La questione riguarda le modalità di organizzazione dell’orario scolastico nel territorio.

FORMIGINE Un gruppo di genitori sta combattendo contro una decisione dell’Ufficio scolastico territoriale: la mancata attivazione del cosiddetto tempo modulare, 27 ore settimanali, nelle scuole elementari del territorio. Il tempo modulare è un’alternativa al tempo pieno da 40 ore, lascia i pomeriggi liberi (tranne uno), consente alle famiglie di organizzarsi e ai bambini di costruire un metodo di studio autonomo. A Casinalbo esiste da anni. "Quest’anno, nonostante 45 iscritti, che diventerebbero 46 con l’attivazione della classe – protestano i genitori – l’Ufficio scolastico ha detto no. Prima alla domanda, poi al riesame, arrivato a maggio come una porta in faccia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scuola, genitori in rivolta: "Ridateci il tempo flessibile"

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