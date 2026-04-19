Genitori in rivolta alla Dante Alighieri di Collemarino salta la classe a 40 ore | Tolgono il tempo pieno bambini disabili penalizzati

A Collemarino, nel quartiere di Ancona, una scuola ha deciso di eliminare una classe a 40 ore settimanali, coinvolgendo quattro bambini. Questa scelta ha provocato la reazione di undici famiglie, che si sono organizzate per opporsi alla decisione. La modifica riguarda il tempo pieno e ha effetti diretti sui bambini con disabilità, considerati penalizzati dalla riduzione dell’orario scolastico.

ANCONA - Una classe cancellata per 4 bambini in meno. E 11 famiglie di Collemarino pronte a dare battaglia. Alla primaria Dante Alighieri, Istituto Comprensivo Ancona Nord, il tempo pieno per l’anno 20262027 non si farà. Lo ha deciso l’Ufficio Scolastico Regionale: 11 iscritti non bastano, il.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate La 5°A della Dante Alighieri di Forlì vince il concorso "Scrittori di Classe"Gli studenti della classe 5°A della scuola primaria “Dante Alighieri” di Forlì hanno vinto la dodicesima edizione di ‘Scrittori di Classe’,... Ex compagni di scuola, a distanza di 40 anni si è ritrovata la 1A della "Dante Alighieri"A distanza di 40 anni si è ritrovata la 1A della "Dante Alighieri"; in una serata di ricordi, aneddoti e tanta nostalgia 13 ex alunni si sono... Contenuti utili per approfondire Gesù 'censurato' alla recita di Natale, via dal testo di Jingle Bells: «Tuteliamo la laicità». Genitori in rivolta, scoppia il casoIn vista del Natale, in tutte le scuole italiane (o quasi) ci si attrezza per il presepe o per le recite per bambini. Ma in Toscana a Magliano, piccolo comune della provincia di Grosseto, le ... leggo.it Gesù 'censurato' alla recita di Natale, via dal testo di Jingle Bells: «Tuteliamo la laicità». Genitori in rivolta, scoppia il casoMa l'idea non è piaciuta ai genitori dei bambini, secondo cui si tratterebbe di una cancellazione identitaria più che un atto di equilibrio culturale, scrive MaremmaOggi. Una delle madri, Lisa Valenti ... leggo.it