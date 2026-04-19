Genitori in rivolta alla Dante Alighieri di Collemarino salta la classe a 40 ore | Tolgono il tempo pieno bambini disabili penalizzati

Da anconatoday.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Collemarino, nel quartiere di Ancona, una scuola ha deciso di eliminare una classe a 40 ore settimanali, coinvolgendo quattro bambini. Questa scelta ha provocato la reazione di undici famiglie, che si sono organizzate per opporsi alla decisione. La modifica riguarda il tempo pieno e ha effetti diretti sui bambini con disabilità, considerati penalizzati dalla riduzione dell’orario scolastico.

ANCONA - Una classe cancellata per 4 bambini in meno. E 11 famiglie di Collemarino pronte a dare battaglia. Alla primaria Dante Alighieri, Istituto Comprensivo Ancona Nord, il tempo pieno per l’anno 20262027 non si farà. Lo ha deciso l’Ufficio Scolastico Regionale: 11 iscritti non bastano, il.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Notizie correlate

La 5°A della Dante Alighieri di Forlì vince il concorso "Scrittori di Classe"Gli studenti della classe 5°A della scuola primaria “Dante Alighieri” di Forlì hanno vinto la dodicesima edizione di ‘Scrittori di Classe’,...

Ex compagni di scuola, a distanza di 40 anni si è ritrovata la 1A della "Dante Alighieri"A distanza di 40 anni si è ritrovata la 1A della "Dante Alighieri"; in una serata di ricordi, aneddoti e tanta nostalgia 13 ex alunni si sono...

Contenuti utili per approfondire

Gesù 'censurato' alla recita di Natale, via dal testo di Jingle Bells: «Tuteliamo la laicità». Genitori in rivolta, scoppia il casoIn vista del Natale, in tutte le scuole italiane (o quasi) ci si attrezza per il presepe o per le recite per bambini. Ma in Toscana a Magliano, piccolo comune della provincia di Grosseto, le ... leggo.it

Gesù 'censurato' alla recita di Natale, via dal testo di Jingle Bells: «Tuteliamo la laicità». Genitori in rivolta, scoppia il casoMa l'idea non è piaciuta ai genitori dei bambini, secondo cui si tratterebbe di una cancellazione identitaria più che un atto di equilibrio culturale, scrive MaremmaOggi. Una delle madri, Lisa Valenti ... leggo.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.