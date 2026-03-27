Niente benedizioni di Pasqua il prete resta fuori scuola Dopo gli inchini all’Islam a Chiusi la preside si arrende agli atei Genitori in rivolta

In una scuola di Chiusi, il prete non ha potuto celebrare le benedizioni di Pasqua, rimanendo fuori dall’istituto. La preside ha incontrato proteste da parte di alcuni genitori, in un contesto che ha visto anche inchini verso l’Islam e auguri generici rivolti a tutti, esclusi i cristiani in Quaresima. La situazione ha generato un malcontento tra le famiglie, con alcune rivolte contro le decisioni prese.

Tutti rispettati, tranne i fedeli cattolici. Non solo ossequio a Ramadan e auguri per tutti, tranne che per i cristiani in Quaresima. Dalla provincia di Siena arriva l’ultimo schiaffo alla Pasqua: la preside di un complesso scolastico cancella le benedizioni di rito dopo il diktat degli atei e i richiami all’ordine degli agnostici. L’Istituto “Graziano da Chiusi” si piega alla diffida dell’ Uaar: stop alla tradizione ventennale nelle classi. Ed è polemica sulla “furia” iconoclasta che, dopo gli inchini all’Islam, cancella i riti cristiani in rispetto del laicismo. Niente benedizioni per Pasqua, scoppia il caso all’istituto comprensivo di Chiusi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Niente benedizioni di Pasqua, il prete resta fuori scuola. Dopo gli inchini all’Islam, a Chiusi la preside si arrende agli atei. Genitori in rivolta Articoli correlati Chiusi, stop benedizioni pasquali a scuola dopo la diffida degli ateiChiusi (Siena) – L’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti (Uaar) ha diffidato, con una lettera firmata da un legale, l’Istituto Comprensivo... Stop alle benedizioni a scuola dopo la diffida degli ateiChiusi (Siena), 20 marzo 2026 – L’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti (Uaar) ha diffidato, con una lettera firmata da un legale,... Approfondimenti e contenuti su Niente benedizioni Temi più discussi: Niente benedizioni per Pasqua, scoppia il caso all'istituto comprensivo di Chiusi: Ennesimo attacco alla cristianità; Niente benedizione a scuola. I bambini vanno in processione e riscoprono le antiche Rogazioni; Pasqua 2026, benedizione a scuola: l'Unione degli Atei diffida l'istituto, attività sospese con dispiacere; Niente benedizioni per Pasqua scoppia il caso all' istituto comprensivo di Chiusi | Ennesimo attacco alla cristianità. Niente benedizione a scuola. I bambini vanno in processione e riscoprono le antiche RogazioniE’ la risposta delle famiglie di Chiusi alla diffida firmata dall’Unione degli Atei e degli Agnostici ... msn.com Niente benedizioni per Pasqua, scoppia il caso all'istituto comprensivo di Chiusi: Ennesimo attacco alla cristianitàLa tradizione è stata sospesa dopo la lettera di diffida dell'Unione degli atei e degli agnostici razionalisti: è polemica ... msn.com Niente benedizioni pasquali per non offendere i non-cristiani. Questo è quanto successo in un istituto scolastico a Chiusi, in provincia di Siena, dove è stata cancellata una tradizione che andava avanti da oltre vent’anni. Il motivo Non “offendere” chi ha un cul - facebook.com facebook