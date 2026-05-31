Da mesi, una scritta contro i no vax è visibile lungo la statale 77, di fronte alla farmacia Le Grazie a Recanati. La scritta, considerata offensiva, ha suscitato reazioni di sdegno tra i passanti e i residenti, che chiedono la rimozione. La frase è stata più volte segnalata alle autorità, ma rimane ancora visibile sul muro. Nessuna azione di rimozione è stata ancora effettuata.

Da mesi campeggia lungo la statale 77, sul muro di fronte alla farmacia Le Grazie a Recanati, una scritta che suscita polemiche. In grandi caratteri si legge: "Fare un vaccino per scongiurare la morte e trovare la morte grazie a un vaccino. Assassini". Una frase riferita alla campagna vaccinale contro il Covid-19 e che, secondo il gruppo consiliare Recanati Insieme, è offensiva nei confronti delle vittime della pandemia, dei familiari e di quanti hanno operato in prima linea durante l’emergenza sanitaria. Il gruppo ricorda come il Covid abbia provocato oltre 50 vittime nella sola Recanati e circa 200mila in Italia. Il riferimento è anche all’impegno di medici, infermieri, operatori sanitari e volontari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Scritta no vax da rimuovere. Offende i parenti delle vittime"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Strage di Ustica, i parenti delle vittime: "No all'archiviazione dell'indagine"I parenti delle vittime della strage di Ustica hanno annunciato che il 18 marzo si presenteranno in tribunale per chiedere che l’indagine non venga...

Strage di Bologna, Bellini chiede l’eutanasia. I parenti delle vittime: “Parli”Un uomo accusato di aver commesso una strage a Bologna nel 1980 ha recentemente richiesto l’eutanasia, attirando l’attenzione dell’opinione pubblica...

Si parla di: Scritta no vax da rimuovere. Offende i parenti delle vittime; Scritta no vax da mesi su un muro a Le Grazie. Protesta di Recanati Insieme.

Sfregio al Circolo di Candeglia: arriva l’ex ministro Speranza, scritte no vax sui muriPistoia, 15 settembre 2025 – Nuovo episodio di intimidazione politica a Pistoia. Sulla facciata del Circolo Arci di Candeglia è comparsa una scritta in rosso, Speranza assassino, accompagnata da un ... lanazione.it