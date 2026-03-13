Strage di Ustica i parenti delle vittime | No all' archiviazione dell' indagine

I parenti delle vittime della strage di Ustica hanno annunciato che il 18 marzo si presenteranno in tribunale per chiedere che l’indagine non venga archiviata. La loro richiesta riguarda il mantenimento dell’apertura del procedimento e la prosecuzione delle indagini. La decisione arriva dopo che sono stati diffusi nuovi dettagli e testimonianze che potrebbero influenzare il futuro del caso.

AGI - "Noi andremo là, il 18 marzo, chiedendo di non procedere con l' archiviazione dell'inchiesta sulla strage di Ustica, perché crediamo che ci siano ancora indagini da fare e indicheremo quali: ci sono notizie dalla Nato, comprese in queste 450 pagine depositate, che ci sembrano non esaustive e importanti rilievi che possono essere approfonditi, come la presenza della Foch (portaerei, ndr.) nel Mediterraneo, sempre negata dai francesi ". Lo dice Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei parenti delle vittime del disastro aereo del 27 giugno 1980. Il 18 marzo si terrà l' udienza davanti al gip per l'archiviazione richiesta dalla Procura della Repubblica di Roma. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Strage di Ustica, i parenti delle vittime: "No all'archiviazione dell'indagine" Articoli correlati Ustica: 450 pagine contro l’archiviazione, i parentiLa richiesta di non archiviare l’inchiesta sulla strage del DC-9 Itavia del 1980 torna al centro dell’attenzione pubblica in vista dell’udienza... Strage di Corinaldo, i parenti delle vittime alla premier Meloni: “Siamo stati abbandonati, noi come Crans-Montana”Ancona, 12 gennaio 2026 – Le famiglie delle vittime di Corinaldo scrivono alla presidente del consiglio Giorgia Meloni dopo il discorso che la... Tutto quello che riguarda Strage di Ustica i parenti delle... Temi più discussi: La Strage di Ustica non si può archiviare!; Ustica, parlamentari a Bologna: Nuovi elementi sull’abbattimento del DC9; L'appello di un gruppo di parlamentari: La strage di Ustica non si può archiviare; Ustica, l’ultima inchiesta: No all’archiviazione. Non archiviate l’indagine sulla strage di Ustica: nell’esplosione del DC-9 morì il riminese UgoliniNon è ancora tempo di scrivere la parola fine sulla strage di Ustica. A quarantasei anni di distanza da quel tragico 27 giugno 1980, la determinazione dei ... chiamamicitta.it Non si può archiviare l’indagine su Ustica: i parlamentari e l’appello da BolognaNo all'archiviazione dei nuovi elementi sulla strage di Ustica: venerdì un gruppo di parlamentare visiterà il museo per la memoria che si trova a Bologna e lancerà un appello per arrivare una volta ... dire.it Il 18 marzo c'è l'udienza sull'archiviazione dell'inchiesta-bis sulla strage di Ustica. E si riaccendo lo scontro sulle ipotesi mai accertate - facebook.com facebook La Procura di #Roma ha chiesto di archiviare la nuova indagine sulla strage di #Ustica. Ma un gruppo di parlamentari chiede di non fermare la ricerca della verità. #memoria #stragediustica #stragi x.com