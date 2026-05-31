Un giocatore giovane del Manchester United è stato convocato in nazionale per sostituire l’infortunato Billy Gilmour. La chiamata è arrivata il 31 maggio 2026, come riportato da 101 Great Goals. La selezione ha deciso di inserire il calciatore in rosa in seguito alla indisponibilità del centrocampista. La convocazione riguarda la nazionale scozzese in vista di impegni futuri.

2026-05-31 13:08:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. L’adolescente del Manchester United Tyler Fletcher, figlio dell’ex Red Devil Darren, è stato convocato nella squadra scozzese della Coppa del Mondo in sostituzione di Billy Gilmour, che è stato escluso dal torneo dopo essersi infortunato sabato. Il centrocampista del Napoli si è allontanato zoppicando dopo essersi infortunato al ginocchio durante il primo tempo della vittoria per 4-1 della Scozia sul Curacao all’Hampden Park – l’ultima partita della squadra in casa prima di partire per il Nord America per il torneo. La FA scozzese ha poi rivelato la gravità dell’infortunio del 24enne, confermando che non viaggerà con la squadra e tornerà invece in Italia per iniziare il suo recupero. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Scozia: il giovane del Manchester United è convocato per sostituire l’infortunato Billy Gilmour

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