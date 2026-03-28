La Scozia ha perso 1-0 contro il Giappone in una partita valevole per un'amichevole internazionale. La rete decisiva è stata segnata da Junya Ito all'84’. I giocatori scozzesi McTominay e Gilmour hanno partecipato all'incontro senza riuscire a evitare la sconfitta.

La Scozia esce sconfitta di misura contro il Giappone, che si impone 1-0 grazie alla rete di Junya Ito all’84’. Una gara intensa e combattuta fino agli ultimi minuti, con gli scozzesi però poco concreti sotto porta nonostante una buona mole di gioco. Il Giappone ha mostrato maggiore lucidità nei momenti decisivi, colpendo nel finale dopo una fase in cui la Scozia aveva provato ad alzare il ritmo e a prendere il controllo del centrocampo. McTominay protagonista fino alla sostituzione. Tra i più attivi nelle fila scozzesi c’è stato ancora una volta Scott McTominay. Il centrocampista ha sfiorato il gol in più occasioni: al 45’ un colpo di testa terminato fuori di poco e soprattutto al 52’ un tiro dalla distanza ben respinto dal portiere giapponese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Scozia perde 0-1 contro il Giappone, McTominay e Gilmour non bastano

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