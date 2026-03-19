Il Manchester United è interessato alla stella del Newcastle United Anthony Gordon

Il Manchester United sta considerando un acquisto dell’attaccante del Newcastle United Anthony Gordon, secondo quanto riportato da Football FanCast. Recentemente, Michael Carrick ha mostrato il suo apprezzamento per i tifosi dei Red Devils. La notizia circola online e riguarda un possibile interesse del club inglese nei confronti del giocatore, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità dell’eventuale operazione.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Michael Carrick applaude i tifosi del Manchester United (Foto di Carl RecineGetty Images) Secondo Football FanCast, il Manchester United sta valutando una mossa per l’attaccante del Newcastle United Anthony Gordon. La stella dei Magpies ha impressionato in questa stagione, soprattutto in Champions League. Il nazionale inglese ha segnato dieci gol nella competizione, dimostrando le sue qualità ai massimi livelli. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Il tifoso del Liverpool da ragazzo è stato collegato al trasferimento dal St. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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