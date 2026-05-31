Scoperto il plancton microscopico che sopravvisse a Chicxulub l'asteroide che distrusse la Terra 66 milioni di anni fa

Da fanpage.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Uno studio ha identificato un tipo di plancton microscopico che è sopravvissuto all’impatto di un asteroide di circa 10 chilometri di diametro, avvenuto 66 milioni di anni fa. L’impatto causò l’estinzione di circa il 75% delle specie, inclusa gran parte della vita marina. La scoperta si basa sull’analisi di fossili e tracce genetiche risalenti a quel periodo. Questi organismi sono stati trovati in depositi sedimentari datati all’epoca dell’impatto.

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Quando un asteroide di 10 chilometri di diametro colpì la Terra 66 milioni di anni fa, circa il 75% delle specie scomparve, compresa la vita marina. Un nuovo studio rivela che le dimensioni corporee determinarono chi sopravvisse e chi morì in mare e dei minuscoli abitanti degli oceani sopravvissero garantendo la continuazione della vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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