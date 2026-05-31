Scoperto il plancton microscopico che sopravvisse a Chicxulub l'asteroide che distrusse la Terra 66 milioni di anni fa

Notizia in breve

Uno studio ha identificato un tipo di plancton microscopico che è sopravvissuto all’impatto di un asteroide di circa 10 chilometri di diametro, avvenuto 66 milioni di anni fa. L’impatto causò l’estinzione di circa il 75% delle specie, inclusa gran parte della vita marina. La scoperta si basa sull’analisi di fossili e tracce genetiche risalenti a quel periodo. Questi organismi sono stati trovati in depositi sedimentari datati all’epoca dell’impatto.