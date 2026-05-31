Scoperto il plancton microscopico che sopravvisse a Chicxulub l'asteroide che distrusse la Terra 66 milioni di anni fa
Uno studio ha identificato un tipo di plancton microscopico che è sopravvissuto all’impatto di un asteroide di circa 10 chilometri di diametro, avvenuto 66 milioni di anni fa. L’impatto causò l’estinzione di circa il 75% delle specie, inclusa gran parte della vita marina. La scoperta si basa sull’analisi di fossili e tracce genetiche risalenti a quel periodo. Questi organismi sono stati trovati in depositi sedimentari datati all’epoca dell’impatto.
Quando un asteroide di 10 chilometri di diametro colpì la Terra 66 milioni di anni fa, circa il 75% delle specie scomparve, compresa la vita marina. Un nuovo studio rivela che le dimensioni corporee determinarono chi sopravvisse e chi morì in mare e dei minuscoli abitanti degli oceani sopravvissero garantendo la continuazione della vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
La NASA annuncia che l’asteroide 2026 GD grande come una casa si avvicinerà alla Terra il 10 aprileLa NASA ha comunicato che l'asteroide denominato 2026 GD, di dimensioni pari a quelle di una casa, si troverà molto vicino alla Terra il 10 aprile...
Oggi 18 maggio l’asteroide 2026 JH2 sfiorerà la Terra: a che ora vederlo dal giardino o in diretta streamingOggi, 18 maggio 2026, l'asteroide 2026 JH2 attraverserà lo spazio a una distanza molto ridotta rispetto alla Terra, permettendo a chi ha un...