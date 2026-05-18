Oggi 18 maggio l'asteroide 2026 JH2 sfiorerà la Terra | a che ora vederlo dal giardino o in diretta streaming

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 18 maggio 2026, l'asteroide 2026 JH2 attraverserà lo spazio a una distanza molto ridotta rispetto alla Terra, permettendo a chi ha un telescopio di osservarlo dal proprio giardino. La sua traiettoria lo porterà vicino al pianeta in un passaggio che sarà visibile in alcune ore specifiche, e molte persone potranno seguirlo anche attraverso dirette streaming disponibili online. Il passaggio ravvicinato ha attirato l'attenzione di appassionati di astronomia e di semplici curiosi.

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L'asteroide 2026 JH2 oggi 18 maggio 2026 compirà un passaggio talmente ravvicinato alla Terra da poter essere visto dal giardino di casa con un piccolo telescopio. Sarà possibile seguire il sorvolo anche in diretta streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Asteroide 2026 JH2: oggi, 18 maggi, passa vicino alla Terra

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