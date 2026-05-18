Oggi 18 maggio l'asteroide 2026 JH2 sfiorerà la Terra | a che ora vederlo dal giardino o in diretta streaming

Oggi, 18 maggio 2026, l'asteroide 2026 JH2 attraverserà lo spazio a una distanza molto ridotta rispetto alla Terra, permettendo a chi ha un telescopio di osservarlo dal proprio giardino. La sua traiettoria lo porterà vicino al pianeta in un passaggio che sarà visibile in alcune ore specifiche, e molte persone potranno seguirlo anche attraverso dirette streaming disponibili online. Il passaggio ravvicinato ha attirato l'attenzione di appassionati di astronomia e di semplici curiosi.

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