La NASA annuncia che l'asteroide 2026 GD grande come una casa si avvicinerà alla Terra il 10 aprile

La NASA ha comunicato che l'asteroide denominato 2026 GD, di dimensioni pari a quelle di una casa, si troverà molto vicino alla Terra il 10 aprile 2026. Questa scoperta è recente e il passaggio ravvicinato è previsto per quella data, senza che siano stati segnalati rischi immediati di collisione. L'oggetto spaziale è stato identificato poco tempo fa e monitorato nelle ultime settimane.

Un asteroide appena scoperto, 2026 GD, il 10 aprile 2026 transiterà a una distanza ravvicinata alla Terra. Il diametro stimato da NASA ed ESA è compreso tra i 13 e i 29 metri. Passerà entro l'orbita lunare a una velocità di oltre 45.000 kmh. 🔗 Leggi su Fanpage.it La NASA comunica che alle 19:06 di oggi 21 marzo un asteroide si avvicinerà alla TerraL'asteroide 2026 FS scoperto il 17 marzo compirà questa sera un passaggio ravvicinato alla Terra. Alle 04:03 del 4 aprile l’asteroide 2023 DZ2 di circa 60 metri in avvicinamento alla Terra: l’annuncio NASALa NASA ha comunicato che alle 04:03 ora italiana del 4 aprile l'asteroide 2023 DZ2 compirà un passaggio ravvicinato alla Terra. Temi più discussi: Artemis II è partita, l’umanità torna sulla Luna ma senza toccarla; Il lato oscuro, quei 40 minuti senza contatti con la Terra; La Terra si fa un selfie. Ecco le immagini da Artemis II; Artemis II in diretta: cronaca live del primo volo umano verso la Luna dal 1972. La NASA annuncia che l’asteroide 2026 GD grande come una casa si avvicinerà alla Terra il 10 aprileUn asteroide appena scoperto, 2026 GD, il 10 aprile 2026 transiterà a una distanza ravvicinata alla Terra. Il diametro stimato da NASA ed ESA è compreso tra i 13 e i 29 metri. Passerà entro l’orbita ... fanpage.it Le prime foto della Terra vista da Artemis IILa NASA ha pubblicato le prime due foto della Terra scattate dagli astronauti della missione Artemis II, che sabato mattina (ora italiana) hanno superato metà della distanza che li separa dalla Luna, ... ilpost.it C’è davvero un rischio che gli aerei rimangano a terra Se la chiusura dello Stretto di Hormuz dovesse durare fino a fine aprile le compagnie aeree potrebbero trovarsi a corto di carburante già da metà maggio. Le scorte attuali coprono solo una parte della do - facebook.com facebook NPC for Legends of Terra Firma x.com