Scontro scuolabus-suv a Mazara 51enne senza patente positivo alla cocaina con moglie incinta e 5 bimbi a bordo

Un uomo di 51 anni senza patente è risultato positivo alla cocaina dopo lo scontro tra uno scuolabus e un SUV a Mazara del Vallo. L’incidente è avvenuto venerdì; nel veicolo, oltre all’uomo, c’erano la moglie incinta e cinque bambini. I test tossicologici eseguiti all’ospedale hanno confermato l’assunzione di sostanze stupefacenti prima dello schianto. Nessuna informazione su eventuali feriti o danni alle persone coinvolte.

I test tossicologici eseguiti all’ospedale dopo lo schianto di venerdì a Mazara del Vallo hanno accertato che l'automobilista aveva assunto cocaina prima di mettersi alla guida del suv con moglie incinta e cinque bambini a bordo. Inoltre non aveva patente e assicurazione. Feriti 17 persone tra cui 10 bimbi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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