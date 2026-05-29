Incidente a Mazara del Vallo scontro tra scuolabus e auto 19 feriti di cui 14 bambini autista suv senza patente - VIDEO

Un incidente si è verificato nel pomeriggio a Mazara del Vallo, quando una Nissan Qashqai con sette persone a bordo ha travolto uno scuolabus che attraversava un incrocio. La vettura ha superato lo stop senza fermarsi, causando uno scontro frontale. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato 19 persone in ospedale, tra cui 14 bambini. L’autista del suv non era in possesso della patente.

Momenti di tensione e choc in provincia di Trapani, dove intorno alle ore 14.30 una Nissan Qashqai con a bordo 7 persone si è scontrata contro uno scuolabus, dopo aver superato lo stop senza fermarsi. Sullo scuolabus viaggiavano invece gli alunni dell’Istituto "Santa Gemma-Boscarino-Pirandello". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Mazara del Vallo Scontro tra Scuolabus e Auto Trapani, Sicilia

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