Un motociclista è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sulle strade di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista si è scontrato con un’auto. L’incidente si è verificato prima dell’inizio dell’estate e ha causato la morte del centauro. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro.

Ennesimo schianto fatale ieri sulle strade bresciane. Non è ancora iniziata l’estate ed è già strage di motociclisti. L’ultimo a perdere la vita è stato Fabio Merici, settantenne di Desenzano del Garda. L’incidente si è verificato a San Felice del Benaco, dove l’uomo viveva. Erano circa le dieci del mattino e Merici procedeva lungo via delle Balze quando, per motivi tuttora in corso di accertamento, all’altezza dell’incrocio con via Procolo, è entrato in rotta di collisione con un suv Mercedes. Ancora da chiarire la dinamica. Quel che è certo Merici, ex titolare di un’attività di ristorazione proprio a San Felice, è finito rovinosamente a terra e ha perso i sensi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scontro con un’auto, motociclista perde la vita

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rischio un incidente per colpa mia

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