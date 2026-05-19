Motociclista perde la vita in un drammatico scontro a Caprino Veronese

Un incidente grave si è verificato nel tardo pomeriggio di martedì sui monti veronesi, intorno alle 17. Un motociclista coinvolto nello scontro ha perso la vita. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e il soccorso. La strada interessata dall’incidente è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di verifica. Sono ancora in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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