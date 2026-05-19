Motociclista perde la vita in un drammatico scontro a Caprino Veronese
Un incidente grave si è verificato nel tardo pomeriggio di martedì sui monti veronesi, intorno alle 17. Un motociclista coinvolto nello scontro ha perso la vita. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e il soccorso. La strada interessata dall’incidente è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di verifica. Sono ancora in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.
Un drammatico incidente ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di martedì sui monti veronesi. Stando alle prime informazioni giunte, intorno alle 17.30, una moto ed una vettura si sarebbero scontrate lungo la strada provinciale 29A, nel Comune di Caprino Veronese, all'altezza dell'incrocio con. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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