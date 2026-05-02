Nella notte a Campofelice di Roccella, sulla SS 113, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto. Un motociclista di 39 anni ha perso la vita nell'impatto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La polizia stradale ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragico incidente nella notte a Campofelice di Roccella. Un uomo di 39 anni, D.B., ha perso la vita in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto nella notte, (1 e 2 maggio) lungo la strada statale 113, nel territorio di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista si è scontrato con una Jeep Renegade guidata da un uomo di 57 anni. L’impatto è stato particolarmente violento. Inutili i soccorsi: il decesso in ospedale. Dopo l’incidente, B. è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Giglio di Cefalù. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, l’uomo è deceduto poco dopo il ricovero.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Scontro moto auto sulla SS 113 a Campofelice di Roccella: perde la vita un motociclista

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