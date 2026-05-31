Marco Leonardo Basoccu, tifoso juventino di 36 anni, sta meglio dopo essere stato ferito durante i disordini prima del derby Torino-Juventus del 24 maggio. Ora parla con i familiari e le sue condizioni sono in miglioramento. Non sono stati resi noti dettagli sulle modalità dell’aggressione o sulle circostanze del suo ferimento. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle responsabilità o alle persone coinvolte nei disordini.

Migliorano le condizioni cliniche di Marco Leonardo Basoccu, il tifoso juventino che vive a Milano, originario del Piemonte, rimasto gravemente ferito d urante i disordini scoppiati prima del derby Torino-Juventus, il 24 maggio. Il commercialista 36enne, secondo quanto si apprende da fonti mediche, è stato estubato e resta leggermente sedato per il dolore. Parla normalmente con i famigliari e con il personale. Continua dunque la fase di miglioramento, anche dal punto di vista del quadro neurologico, ma per ora resta ricoverato nella terapia intensiva dell'ospedale Molinette, diretta da Marinella Zanierato, e la prognosi è ancora riservata. Le indagini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Scontri Toro-Juve: Marco Basoccu sta meglio e parla con i famigliari. Cosa (non) sappiamo del ferimento del 36enne dei Viking

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