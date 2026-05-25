Chi è Marco Basoccu ferito durante gli scontri di Torino | tifoso della Juventus dei Viking di Milano e commercialista

Da ilgiornaleditalia.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante gli scontri a Torino, un uomo di 36 anni è rimasto ferito. Secondo le informazioni, sarebbe stato colpito da una bottiglia di vetro, ma il padre dell’uomo sostiene che si tratti di un colpo di lacrimogeno. L’uomo è tifoso della Juventus e membro della tifoseria dei Viking di Milano. È un commercialista e si trovava sul luogo dei disordini. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata chiarita.

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Il 36enne sarebbe stato colpito da una bottiglia di vetro, anche se il padre rifiuta questa ipotesi e asserisce che sarebbe stato un lacrimogeno a ferirlo. Ecco chi è Si chiama Marco Leonardo Basoccu ed è il tifoso rimasto ferito ieri sera durante gli scontri di Torino prima della partita tra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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