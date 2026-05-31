Un tifoso juventino rimasto gravemente ferito durante gli scontri prima del derby di Torino è stato estubato. È ricoverato in terapia intensiva presso l'ospedale Molinette della città. Le violenze si sono verificate poco prima dell'inizio della partita tra Torino e Juventus. La sua condizione è stata confermata stabile dopo il procedimento di rimozione dei ventilatori. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle sue condizioni o sulle cause degli scontri.

Marco Leonardo Bisoccu è stato estubato. È la notizia che arriva dall’ospedale Molinette di Torino, dove il tifoso juventino resta ricoverato in terapia intensiva dopo i violenti scontri avvenuti prima del derby della Mole tra Torino e Juventus. Il paziente, fanno sapere dal nosocomio torinese diretto dalla dottoressa Marinella Zanierato, “parla normalmente con i famigliari e con il personale” e continua a mostrare segnali di miglioramento anche dal punto di vista neurologico. Il trauma cranico e il coma. Bisoccu era rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da un oggetto contundente durante i tafferugli scoppiati nelle ore precedenti alla partita. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Scontri al derby di Torino, estubato il tifoso della Juventus rimasto gravemente ferito

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Scontri a Torino tra tifosi del Toro e della Juventus a poche ore dal calcio d'inizio del derby

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