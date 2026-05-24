Prima del derby tra Torino e Juventus si sono verificati scontri tra gruppi ultras, durante i quali un tifoso ha riportato ferite gravi. La partita è iniziata con un ritardo di diverso tempo rispetto all’orario previsto. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e i soccorsi per gestire la situazione e assistere i feriti. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause degli scontri o sul numero esatto di feriti.

Caos e alta tensione prima di Torino-Juventus. A poche ore dal fischio d’inizio del derby della Mole ci sono stati scontri tra gruppi di ultras delle due squadre nei pressi dello stadio Olimpico. Un tifoso bianconero è rimasto ferito nei disordini ed è stato portato all’ospedale in codice rosso per un trauma cranico. Dopo aver appreso la notizia, i tifosi juventini hanno abbandonato gli spalti e hanno chiesto di non giocare. La partita, inizialmente prevista per le 20.45, è iniziata con oltre un’ora di ritardo. Scontri prima di Torino-Juventus Alta tensione a Torino oggi, domenica 24 maggio, per il derby della Mole tra i granata e la Juventus nell’ultima giornata di campionato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scontri prima del derby tra Torino e Juventus, un tifoso ferito gravemente: partita iniziata in ritardo

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A Torino, scontri prima del derby con la Juve: le tifoserie delle due squadre entrano in contatto

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